С 1 января в Москве подорожает техосмотр

Стало известно, насколько с Нового года повысится ценник на проведение технического осмотра автомобиля.

Техосмотр транспортного средства в Москве с 1 января 2026 года подорожает в среднем на 9,5%. Новые тарифы утвердило правительство столицы, следует из постановления, опубликованного на портале mos.ru.

Тариф техосмотра легкового автомобиля с Нового года составит 1295 рублей, тогда как техническая проверка микроавтобусов подорожает с 2055 до 2251 рублей. Самое большое повышение ждёт грузовики с грузоподъёмностью от 12 тонн — с 2588 до 2834 рублей.

Как изменятся расценки на техосмотр для разных категорий транспортных средств с 1 января 2026 года:

Легковые автомобили: с 1182 до 1295 рублей;

Грузовики: с 1283-2588 до 1405-2834 рублей в зависимости от типа транспортного средства;

Автобусы: с 2055-2483 до 2251-2719 рублей;

Мотоциклы: с 408 до 447 рублей.

С 2021 года ежегодный техосмотр необязателен для легковых автомобилей, находящихся в частной собственности. Эта процедура требуется только при смене собственника, перепродаже и перерегистрации в ГАИ или изменении конструкции транспортного средства.

Ежегодная актуализация тарифов на прохождение техосмотра предусмотрена приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России). «Экономически обоснованный» тариф в каждом субъекте страны рассчитывается региональными властями, исходя из данных, предоставляемых пунктами технического осмотра. В прошлом году средний рост стоимости услуг по стране составил 12-23% в зависимости от категории транспортного средства и региона.

С 1 января 2026 года в России появится новая автомобильная пошлина