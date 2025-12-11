В России ужесточат требования к праворульным автомобилям

Реакция на судебное разбирательство с запретом на ввоз «праворулек» во Владивостоке.

В России хотят строго регламентировать ввоз праворульных иномарок в заводском состоянии. О срочной корректировке государственных требований сообщил заместитель генерального директора по техническому регулированию НАМИ Сергей Аникеев.

Как пишет телеграм-канал Mash, власти приняли решение экстренно скорректировать методику по допуску «праворулек» на территорию России после скандальной ситуации во Владивостоке. Местную испытательную лабораторию, выдававшую СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства) на такие машины, лишили аккредитации. Причина — выдача разрешения на праворульное авто с левонаправленными фарами, не соответствующими требованиям безопасности в России.

Ситуация на самом деле неоднозначная. Росаккредитация при проверке лабораторий ориентируется на Технический регламент таможенного союза и соответствующие приложения, запрещающие ввоз праворульных авто без доработанной светотехники. Однако испытательные лаборатории вынуждены игнорировать такое требование в методике тестов, так как по законодательству внести изменение в конструкцию можно только после выпуска машины на территорию России, то есть уже после выдачи СБКТС. То есть в любом случае получается нарушение техрегламента. И до судебного прецедента во Владивостоке корректного ответа на это разночтение у лабораторий не было.

«Методику надо как-то скорректировать, эту работу мы сейчас тоже начнём, чтобы лабораториям не приходилось вынужденно отступать от методики при оценке соответствий», — заявил Аникеев, являющийся одним из разработчиков ГОСТа 33670, который запрещает выдачу СБКТС праворульным авто из-за левонаправленных фар.

По данным Госавтоинспекции, в России числится около 3,5 млн легковых автомобилей с правым рулём. Это примерно 7% от всего автопарка, насчитывающего 46 млн машин.

