В России могут снять запрет на вывоз бензина из страны

Действующее ограничение на экспорт автомобильного топлива было введено в середине 2025 года.

© Светлана Майорова/РИА Новости

Правительство РФ может снять запрет на вывоз бензина и дизельного топлива непроизводителями. Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилёв.

Действующий запрет на экспорт топлива был введён в конце июля 2025 года в целях стабилизации ситуации на российском топливном рынке. Ограничение рассчитано до конца декабря.

«В настоящее время рассматривается возможность снятия мер по ограничению экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для непроизводителей. Решение будет принято исходя из состояния рынка», — приводит слова Цивилёва информационное агентство РИА Новости.

В прошлом году запрет на экспорт бензина из России действовал с марта по май и с августа по декабрь включительно. Ограничений на вывоз солярки за границу в 2024-м не было.

Действующее ограничение не касается автомобильного топлива, вывозимого гражданами для личного пользования или поставляемого в рамках международной гуманитарной помощи. Также под исключение попадают поставки в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию — страны, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и подписали соответствующие межправительственные соглашения с Россией.

