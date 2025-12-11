Беспилотный автомобиль проехал рекордный маршрут по России

Путь из Санкт-Петербурга в Казань и обратно занял всего сутки.

© Navio

Автономный грузовик Navio перевёз груз по самому длинному маршруту в России. Подробности о тестовой поездке, организованной совместно с «Магнитом», одним из ведущих российских ритейлеров, рассказали в пресс-службе компании-разработчика беспилотной машины.

Маршрут пролегал от Санкт-Петербурга до Казани и обратно. По разрешённым участкам на трассе М-11, ЦКАД и М-12 грузовик ехал в полностью автономном режиме. На остальных участках за рулём находился водитель-испытатель.

«С учетом возвращения в Санкт-Петербург, протяжённость всего рейса с коммерческим грузом составила порядка трёх тысяч километров. Таким образом, этот круговой маршрут стал самым протяжённым беспилотным логистическим коридором в России», — рассказали в Navio.

© Navio

Дорога туда и обратно заняла всего сутки. Для сравнения, обычный рейс по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» с человеком за рулём занимает 58 часов. Автономный автомобиль, который не нуждается в отдыхе и перерывах в дороге, проехал из Санкт-Петербурга в Казань и обратно в 2,5 раза быстрее.

Беспилотный грузовик Navio оборудован интеллектуальной системой управления, в режиме реального времени обрабатывающей всю информацию об обстановке на дороге и самостоятельно выбирающей оптимальную скорость, полосу движения. На случай поломки все критически важные компоненты в автомобиле — тормоза, рулевое управление, топливная система — имеют дублирующие компоненты.

