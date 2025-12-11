Соколов высказался о несправедливом отношении к АвтоВАЗу

Глава концерна рассказал о «жёстком заслоне» для критиков и хейтеров автомобилей Lada.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов признал, что российские граждане и зарубежный бизнес уже много лет предвзято относятся к автомобилям российского концерна. По его словам, некоторые и вовсе пытаются необоснованно расшатать репутацию бренда Lada.

«Мы, безусловно, это понимаем. Это наш крест, с которым мы вошли в период новейшей истории АвтоВАЗа, которая началась, в общем-то, совсем недавно.

Наш маркетинг работает над этим, и мы переживаем за свой бренд. Следим за своей репутацией и позиционированием на рынке. И ставим жёсткий заслон для тех, кто попытается необоснованно эту репутацию пошатать», — заявил Соколов в интервью «Ведомостям».

Топ-менеджер подчеркнул, что на АвтоВАЗе понимают, как избавиться от предвзятого отношения, и уже работают над этим. Развитие предприятия, ежегодное расширение линейки и амбициозные планы — всё это должно помочь изменить мнение о продукции концерна в лучшую сторону.

«Наша миссия в этом плане – производство современных, качественных, безопасных и комфортных для наших покупателей автомобилей», — рассказал Соколов о том, что позволит Волжскому заводу избавиться от необоснованной критики.

На сегодняшний день линейка АвтоВАЗа состоит из шести моделей Lada – седаны и универсалы Granta, Vesta, Iskra, представительский седан Aura, универсалы и фургоны Largus, внедорожники семейства Niva. В следующем году линейка тольяттинского концерна пополнится городским кроссовером Azimut, который может занять место флагмана в модельном ряду. А к концу 2020-х АвтоВАЗ планирует выпустить первые за несколько десятилетий минивэн.

