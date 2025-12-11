ГИБДД сообщила о значительном снижении числа ДТП в Москве

Названы причины улучшения дорожной обстановки в столице.

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы с начала 2025 года сократилось почти на 10%. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция со ссылкой на статистику ДТП с января по ноябрь включительно.

За 11 месяцев на московских улицах случилось 7481 аварии. Это на 9,3% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года. Количество погибших уменьшилось на 19,7%, травмированных – на 8,5%.

«Комплекс мер, принимаемых столичной Госавтоинспекцией, позволил достичь повышения уровня культуры безопасности на дорогах и, как следствие, снижения количества ДТП», — объяснили в ГИБДД улучшение ситуации на дорогах Москвы.

Среди самых частых причин дорожно-транспортных происшествий столичная ГИБДД называет несоблюдение дистанции, нарушение очередности проезда перекрёстков и превышение скоростного режима.

