В России стремительно дешевеют китайские б/у автомобили

Цены на «китайцев» на вторичке достигли 2,5-летнего минимума.

Китайские автомобили с пробегом в России дешевеют восьмой месяц подряд, и в ноябре их стоимость установила минимальное значение за последние два с половиной года, следует из исследования маркетингового агентства НАПИ.

Психологически важную отметку ниже 2 млн рублей китайские «бэушки» преодолели ещё в октябре, когда средний ценник снизился с 2 020 000 до 1 970 000 рублей. В ноябре стоимость «китайцев» на вторичке продолжила падать и достигла 1 960 000 рублей.

Ноябрьский показатель стал минимальным с конца лета 2023 года, когда б/у автомобили из Поднебесной, стоившие около 1 800 000 рублей, резко взлетели в цене. В отдельные месяцы за прошедшие два с половиной года ценник доходил до 2 800 000 рублей, как в апреле 2024-го. Пик стоимости в 2025-м был достигнут в апреле — 2 280 000 рублей, после чего цены пошли вниз.

Средняя стоимость новых китайских авто в России в ноябре, наоборот, достигла исторического максимума, увеличившись в ноябре с 3 530 000 до 3 630 000 млн рублей. Для сравнения, ещё в начале года стоимость «китайца» без пробега составляла 3 490 000 рублей.

