Кризис в немецком автопроме: Porsche уволит около 5500 сотрудников

Компания находится в удручающем финансовом положении и готова пойти на крайние меры.

© Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Немецкий производитель спортивных и премиальных автомобилей Porsche сократит персонал на нескольких своих предприятиях в Германии и, возможно, переместит производство в страны с дешёвой рабочей силой. Об этом предупредил председатель производственного совета компании Ибрагим Аслан.

Концерн из Штутгарта, как и другие немецкие компании, отчаянно ищет способы экономии средств на фоне проблем в немецком автопроме, связанных с падением продаж из-за китайской экспансии на мировые рынки, неудачной электрификации и пошлин Дональда Трампа. Ситуация настолько тяжёлая, что в Porsche готовы пойти на крайние меры, лишь бы выйти из кризиса.

«Есть риск, что правление примет решение о переносе производства автомобилей в страны с более низким уровнем заработной платы. Если до этого дойдёт, то под угрозой увольнения окажется каждый четвёртый сотрудник Porsche в Германии», — приводит слова Ибрагима немецкий Bild.

По сведениям источников, в случае переноса производства в другие страны пострадают головной завод в Штутгарте-Цуффенхаузене, центр разработок в Вайсахе и несколько менее крупных площадок. В общей сложности на этих предприятиях трудятся 23 тысячи сотрудников. Исходя из слов Ибрагима, без работы могут остаться 5,5 тысяч человек.

Что касается других мер Porsche о дальнейших мерах по сокращению расходов, то компания планирует отменить единовременные выплаты и бонусы за стаж работы, под сокращение также могут попасть начисления по пенсионной программе и места для прохождения стажировки.

За первые три квартала 2025 года чистый доход Porsche рухнул на 95% по сравнению с прошлым годом — до €114 млн. Операционная прибыль компании и вовсе уменьшилась на 99%, составив всего €40 млн.

