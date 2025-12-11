Новый минивэн российской марки поступит в продажу в начале 2026 года

Раскрыты характеристики 7-местного микроавтобуса Sollers.

© СОЛЛЕРС

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» на презентации в Москве в четверг, 11 декабря, анонсировала бюджетный 7-местный минивэн SF1 и его грузопассажирскую 5-местную версию с изолированным от салона грузовым отсеком. Обе модели появятся в продаже в первом квартале 2026 года.

Автомобиль имеет внушительные габариты в обеих модификациях: длина — 5115 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1900 мм, колёсная база достигает 3080 мм. В движение SF1 приводит 1,5-литровый турбомотор, выдающий 136 л.с. (175 Н·м). За переключение передач отвечает 5-ступенчатая «механика». Привод и на микроавтобусе, и на комби — только задний.

© СОЛЛЕРС

В штатную комплектацию входят: светодиодные ходовые огни (ДХО) и противотуманные фары (ПТФ), обогрев руля и сидений, кондиционер, электрические стеклоподъёмники, задний парктроник, две подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов (ABS) и система курсовой устойчивости автомобиля (ESP). Ценник пока не назван.

Минивэн и комби будут второй и третьей версиями Sollers SF1. В апреле этого года в продажу поступил грузовой фургон с аналогичными габаритами и точь-в-точь таким же силовым агрегатом. Стоимость коммерческой версии SF1 — от 1 990 000 рублей.

