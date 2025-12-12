«Москвич» распродаёт служебные машины с большими скидками

Скидки доходят до 800 тысяч рублей.

© Василий Кузьмичёнок /Агентство «Москва»

Автомобильный завод «Москвич» массово списывает машины из своего корпоративного парка. Автомобили, которые изначально предназначались для служебных поездок сотрудников завода, предлагают работникам с большими скидками, сообщает телеграм-канал «Автопоток».

Согласно попавшей в Сеть таблице с VIN-номерами, годами выпуска, пробегами и стоимостью, в основном завод распродаёт кроссоверы «Москвич 3». Так, например, экземпляр 2023 года выпуска с пробегом 4429 км стоит 1 007 550 рублей. И, судя по списку, это самая востребованная машина – на её покупку получено 10 заявок. Паркетники на год старше и с 9-20 тысячами километров на одометре предлагаются от 928 500 до 998 200 рублей.

Есть в распродаже и более дорогие модели, как «Москвич 6» в комплектации «Бизнес» с 176-сильным турбодвигателем и 6-ступенчатым «роботом», который стоит 1 343 300 рублей. Пробег – 28 156 км. Для сравнения, новый автомобиль этой модели стоит от 2 148 000 рублей.

Не уточняется, чем именно обусловлена такая распродажа на столичном автозаводе. Скорее всего, связана эта акция с грядущей сменой технологического партнёра «Москвича» и пополнением корпоративного парка новыми моделями. Согласно инсайдерской информации, с февраля 2026 года московское предприятие откажется от выпуска перелицованных автомобилей JAC и будет собирать под своим брендом кроссоверы SAIC.

«Москвич» анонсировал неожиданную и шокирующую презентацию