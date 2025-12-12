В России резко подорожала страховка автомобиля

В отдельных регионах цена на ОСАГО увеличилась на 30% и больше.

© Arh-sib/Shutterstock

Полис обязательного автострахования ОСАГО в России буквально за два дня подорожал более чем в полтора раза. В некоторых регионах «автогражданка» увеличилась в стоимости почти на 60%, пишет газета «Известия».

Если ещё 8 декабря страховку на авто в Новосибирске можно было приобрести за 8300 рублей, то теперь её стоимость в одном из крупнейших городов России составляет 11 200 рублей, т.е. на 35% больше. В Республике Дагестан полис ОСАГО вырос в цене на 57% — до 10 280 рублей.

Столь резкое изменение стоимости обязательного автострахования связано с тем, что с 9 декабря по указанию Центробанка РФ был расширен тарифный коридор ОСАГО — на 15% в обе стороны. Плюс были скорректированы территориальные коэффициенты, что сильнее всего ударило по регионам с высоким уровнем мошенничества и выплат, в числе которых Новосибирск и Дагестан.

Средняя цена ОСАГО по стране за последние пару дней увеличилась на 6% и составляет сейчас 6380 рублей.

Как сэкономить на ОСАГО