С 12 декабря стал платным новый участок трассы М-12: опубликованы тарифы

Минимальная стоимость проезда по 65-километровому участку — 325 рублей.

© ГК «Автодор»

С пятницы, 12 декабря, на автомагистрали М-12 «Восток» заработал новый платный участок, который был открыт в декабре 2024 года и в течение 12 месяцев оставался бесплатным. Ценники за проезд опубликовала компания-оператор дороги «Автодор».

Плата с сегодняшнего дня взимается за проезд по 65-километровому обходу пяти сел в Башкирии — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. В состав этого участка входят четыре полосы движения, наружное освещение, два моста, девять путепроводов и шесть развязок со съездами к населённым пунктам.

Стоимость проезда по платному участку М-12 в Башкирии с 12 декабря:

Легковые автомобили и мотоциклы — 325 рублей;

Грузовики с прицепом высотой от 2 до 2,6 метра — 456 рублей;

Грузовики и автобусы высотой от 2,6 метра с тремя и более осями — 846 рублей;

Дорога оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток» (Free-Flow). Рамки с датчиками считывают госзнак автомобиля, после чего собственнику выставляет счёт, который необходимо оплатить в течение пяти дней. Для автомобилей с транспондером оплата происходит автоматически.

Все средства, собранные с водителей за проезд, идут на содержание и развитие данного участка автомагистрали М-12. В частности, эти деньги направляются на круглогодичную уборку дороги, обслуживание освещения, работу сервисных служб (АЗС, кафе, медпункты), а также будущие ремонты и модернизацию.

