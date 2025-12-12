ГИБДД сообщила о снижении аварийности на дорогах в России

Представлена статистика по ДТП с начала 2025 года.

Аварийность на российских дорогах за последние 12 месяцев сократилась почти на 3%. Об этом сообщила Госавтоинспекция страны в отчёте за январь-ноябрь.

За первые 11 месяцев текущего года в России произошло 117 тыс. дорожно-транспортных происшествий, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Травмы получили 144,9 тыс. человек (-3,5%), погибло 12,6 тыс. человек (–3,8%).

Самые распространённые ДТП в России в 2025 году:

Столкновения транспортных средств – 51,6 тыс.

Наезд на пешехода — 28,9 тыс.

Съезд с дороги — 12,9 тыс.

Наезд на препятствие — 5,6 тыс.

Наезд на велосипедиста — 4,9 тыс.

Чаще всего аварии на российских дорогах происходят по вине водителей легковых автомобилей — 79,3 тыс. случаев. На втором месте идут грузовики (7,6 тыс.), на третьем — мотоциклы (5,5 тысяч). Реже всего ДТП случаются из-за автобусов (3,2 тыс.) и мопедов (3,1 тыс.)

