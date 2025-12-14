АвтоВАЗ против «китайцев», жалобы Путину на пьяных водителей и громкий скандал вокруг Chery. Главное за неделю

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов обвинил китайских автопроизводителей во вреде отечественному авторынку, российские автомобилисты массово шлют жалобы на прямую линию с Владимиром Путиным, роскошный минивэн Aurus Arsenal вот-вот станет серийным, суд в Рязани может отобрать кроссоверы Chery у двух тысяч владельцев, а бывший автозавод General Motors в Петербурге может вскоре возобновить работу — эти и другие события в подборке главных новостей уходящей недели.

9 декабря в силу вступили новые тарифы ОСАГО

Впервые с 2022 года в России изменилась «вилка стоимости» ОСАГО на легковые автомобили. Так называемый тарифный коридор расширился на 15% в обе стороны и теперь составляет 1 399–8 665 рублей вместо 1 646–7 535. Подробно о том, что это значит для автовладельцев — читайте в большой статье «Рамблер/авто».

Сбер объявил о снижении средней стоимости автостраховки в 2025 году

В России ужесточат требования к праворульным автомобилям

Есть вероятность, что в обозримой перспективе привезти праворульное авто в Россию станет проблематично. Власти решили навести порядок с сертификацией после скандала во Владивостоке, дошедшего до суда. Рассказываем о том, что случилось.

Минивэн Aurus скоро появится в свободной продаже

Старт продаж российского минивэна класса люкс Aurus Arsenal не за горами, заявил на этой неделе коммерческий директор бренда Артём Юсупов. Оформить предзаказ на автомобиль, который пока есть только в автопарке ГОНа (Гаража особого назначения) и у хоккеиста Александра Овечкина, можно будет уже очень скоро. Какие отличия будут в серийной модели и во сколько обойдётся покупка микроавтобуса — в нашем материале.

В России стремительно дешевеют китайские авто с пробегом

Удивительная тенденция на российском рынке. Казалось бы, цены на новые легковые автомобили за последние пять лет выросли в два раза и достигли исторического максимума. «Бэушки», опять же, с 2020 года выросли в стоимости почти на 110%. Но китайская вторичка в этих условиях стремительно дешевеет и в ноябре достигла минимального значения с лета 2023-го. О необычной динамике цен — читайте по ссылке.

Таксистам в России готовят новый запрет

Будто мало таксистам закона о локализации автомобилей с 1 марта 2026 года, на этой неделе стало известно, что Госдума подготовила проект закона о запрете на стоянку такси во дворах многоквартирных домов. Фактически пассажирские машины на заказ хотят приравнять к грузовикам и автобусам, на которые уже действует подобный запрет. Зачем вдруг потребовались такие ограничения в отношении такси? Ответ — в материале.

Porsche уволит около 5,5 тысяч сотрудников

Кризис в немецком автопроме очень сильно ударил по Porsche в этом году. Операционная прибыль производителя люксовых и спортивных машин рухнула на 99%. Дела компании настолько плохи, что в Штутгарте размышляют о сокращении персонала на заводах в Германии на четверть.

Стало известно, как изменились цены на бензин в России с 1 декабря

На российских заправках всё стабильно нестабильно. Цены на АИ-92 и АИ-95 снижаются которую неделю, а премиальный АИ-98 и солярка дорожают вот уже много месяцев подряд. Подробнее о динамике цен на АЗС за первую неделю декабря — в материале с цифрами от Росстата.

Президент АвтоВАЗа заявил, что «китайцы» перешли все допустимые границы

На этой неделе президент АвтоВАЗа Максим Соколов дал обширное интервью «Ведомостям». Топ-менеджер рассказал, почему концерн вряд ли воссоединится с Renault до окончания колл-опциона французов в 2028 году, допустил выпуск гибридной версии кроссовера Lada Azimut и высказался о критиках автомобилей АвтоВАЗа. Одно из главных и самых броских его заявлений касалось китайской экспансии на российский рынок — по словам Соколова, конкуренты из Поднебесной заигрались со скидками и перешли все мыслимые границы.

Российские автомобилисты массово пожаловались Путину

В следующую пятницу, 19 декабря, пройдёт традиционная ежегодная «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. По данным Кремля, уже поступило свыше 850 тысяч обращений. И как выяснилось, в числе массовых жалоб главе государства — участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями, да ещё и без страховки. Не исключено, что на прямой линии страховщики получат указание от президента России по скорому запуску проверки полисов ОСАГО с дорожных камер.

Около двух тысяч владельцев Chery Tiggo в России могут лишиться своих автомобилей

Громкий скандал развернулся в Рязани. Недовольный качеством приобретённой машины клиент обанкротил единственный в городе автосалон Chery, выставив продавцам иск на 55 миллионов рублей. Однако это только половина истории. Теперь суд может отменить две тысячи сделок купли-продажи, оформленных в этом шоуруме. Все подробности — в публикации «Рамблер/авто».

Бывший завод General Motors в России возобновит работу

Хорошие новости из Санкт-Петербурга: закрытый в 2015 году автозавод General Motors готовится к выходу из многолетнего простоя. Новый собственник завода, «АГР Холдинг», открыл набор вакансий по почти 50 позициям. О том, какие машины планируется выпускать на площадке в Шушарах, — в материале.

Также на прошедшей неделе мы рассказали о том, кто в этом году стал чемпионом мира в Формуле 1, поделились подробностями о новом внедорожнике Jaecoo в России и сообщили о причинах отсрочки выпуска рестайлингового УАЗ «Патриота». Среди других важных новостей — поручение Владимира Путина по организации движения курьеров на улицах городов, готовность московской сети дорожных камер к проверке полисов ОСАГО и новые платные участки на автомагистрали М-12 «Восток».