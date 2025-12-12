Раскрыта тайна происхождения названия электрокара «Атом»

Топ-менеджер рассказал, почему отечественный электромобиль получил такое название.

Наименование первого полностью российского электромобиля «Атом» несёт в себе глубокий философский смысл. Об этом рассказал Никита Березовский, директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью.

Разработка инновационного отечественного автомобиля находится на завершающей стадии. Уже в ближайшие недели на заводе «Москвич» должно стартовать серийное производство, а в начале 2026 года батарейная машина появится в продаже.

«Электромобиль «Атом» очень сильно вдохновлён российскими учёными – в частности, Циолковским, который помимо своих научных трудов писал ещё и художественную литературу. И в одном его произведении описана философия атома. Там написано, что это частица, которая преобразовывается из одного состояния в другое.

В философском, концептуальном смысле атом – это постоянное преобразование. И первая философская идея, которая закладывалась в электромобиль «Атом», – переизобретение городской мобильности. Это не просто городской электромобиль, а то, что переизобретает всю систему передвижения в городском и социальном смысле.

«Атом» — это электромобиль-гаджет с большим количеством функций, как телематика, проекционное лобовое стекло, голосовой помощник, которые переизобретают опыт использования автомобиля. Вот это была суть, которая закладывалась в название», — поделился подробностями Березовский в подкасте Automobility Insights.

Среди других инноваций в российском электромобиле — система идентификации водителя по лицу, проекционный дисплей на лобовом стекле, продвинутая система помощи водителю, кресла и зеркала с функцией памяти, адаптивный круиз-контроль.

Российский электрический ситикар с габаритами 3995х1780х1615 мм будет выпускаться в кузове хэтчбек и получит один электродвигатель мощностью 204 л.с. Привод будет только задним. На одном заряде автомобиль сможет проезжать до 500 км.

Стоимость «Атома» по программе государственной поддержки составит 2 975 000 рублей. Ценник на машину без различных программ и скидок — 3 900 000 рублей.

