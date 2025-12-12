Стало известно, где и как можно будет купить «Атом»

Приобрести машину через автосалон не получится.

Новый российский электромобиль «Атом» нельзя будет купить в автосалонах. По крайней мере на первых порах продажи планируется осуществлять только на онлайн-платформе, сообщил Никита Березовский, директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью.

Купить «Атом» можно будет следующим способом: клиент выбирает автомобиль на сайте с возможностью тестовой поездки, оформляет заказ и доставку в указанный срок – в перспектвие прямо домой.

«На данный момент мы приняли решение, что у нас не будет дилерской сети. Мы сделаем большой сайт с онлайн-продажами, тест-драйв будет реализован через средства каршеринга.

То есть, если вы хотите приобрести электромобиль «Атом», заходите на сайт, заполняете форму. Мы выдаём вам специальный код, который даёт доступ к электромобилю. Подобный каршеринг будет бесплатным.

Также мы работаем над тем, чтобы автомобиль привезли к вашему дому и тест-драйв не проходил на замкнутой площадке или рядом с автосалоном, а можно было поехать на работу», — рассказал Березовский в подкасте Automobility Insights.

12 декабря «Атом» объявил о запуске предпродаж. Пока оформить заказ могут только сотрудники КамАЗа, которому принадлежит АО «Кама», компания-разработчик «Атома».

