ГИБДД объявила массовые проверки водителей в выходные 13-14 декабря

Серия широкомасштабных рейдов ДПС пройдёт по всей стране.

© Максим Богодвид/РИА Новости

В выходные, 13 и 14 декабря, Госавтоинспекция России проведёт усиленные рейды на дорогах в различных регионах, причём сразу по нескольким направлениям. Особый упор сотрудники ДПС сделают на поиск пьяных водителей, следует из сообщений региональных подразделений ГИБДД.

Оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в таких регионах, как Рязанская, Самарская, Тверская, Липецкая, Кировская, Ивановская, Челябинская, Вологодская, Тюменская, Иркутская и Херсонская области, Пермский и Хабаровский края, Карелия, Хакассия, Ставрополье, Крым, Камчатка и многие другие субъекты РФ.

В рамках усиленного дежурства будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе руководящего. Отлов пьяных водителей проходит по следующему принципу: патруль ДПС останавливает максимально возможное количество автомобилей в отдельно взятой локации и просит подозрительных водителей (с запахом алкоголя, покраснением кожи, несвязной речью, неадекватным поведением) пройти проверку на алкотестере. Если тест даст положительный результат, водитель получит штраф в 45 000 рублей и лишится прав на управление автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

«Уважаемые участники дорожного движения, не оставайтесь равнодушны к пьянству за рулём. Если заметили нетрезвого водителя или пешехода в неадекватном состоянии, сразу же сообщите об этом в дежурную часть по номеру телефона – 102», — говорится в обращении ГИБДД к водителям.

Одновременно с выявлением нетрезвых водителей инспектора проверят соблюдение других правил дорожного движения (ПДД). Так, будет усилена работа по пресечению выездов на встречную полосу и проверке соблюдения правил перевозки детей и использования ремней безопасности водителем и пассажирами. Кроме того, традиционно в преддверии Нового года пройдут рейды по незаконной рубке и перевозке ёлок, за которые грозит штраф до 500 000 рублей.

Как правильно возить в машине новогоднюю ёлку