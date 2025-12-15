В Россию официально не приедут: названы главные автоновинки начала декабря

Несмотря на конец года, автопроизводители и тюнинг-ателье продолжают выпускать новинки. О самых ярких премьерах минувшей недели — в нашем традиционном дайджесте.

© Genesis

Kia Seltos

Kia представила новое поколение кроссовера Seltos, который когда-то был среди бестселлеров нашего рынка. Помимо полностью нового облика и интерьера, автомобиль получил несколько модификаций, отличающихся декором кузова и салона — «спортивную» GT-Line и «внедорожную» X-Line.

© KIA

Для модели заявлены бензиновые моторы (атмосферный и турбированный), а также гибридные силовые установки. Сочетаться они будут с механической, автоматической и роботизированной коробками передач, передним или полным приводом. Более подробно технические детали и характеристики нового Kia Seltos будут раскрыты позже.

Genesis G90 Wingback Concept

Марка Genesis, которая развивает фирменный спортивный суббренд Magma, намекнула на появление мощного универсала. Концепт-кар G90 Wingback Concept создан на базе представительского седана Genesis G90 и отличается от него не только новым кузовом, но и более агрессивным обвесом и 22-дюймовыми колёсными дисками.

© Genesis

Интерьер обзавёлся спортивными креслами с развитой боковой поддержкой, а также отделкой из алькантары, прошитой тёмно-зелёной нитью в цвет кузова. О технических характеристиках сведений нет, как и данных о серийных перспективах модели. Хотя в Genesis отмечают, что «заряженный» универсал может выйти на рынок, когда снизится спрос на кроссоверы.

Mercedes-Benz GLB with EQ Technology

Кроссовер Mercedes-Benz GLB сменил поколение. Новинка получила переработанный дизайн в фирменной стилистике современных моделей марки, сохранив при этом узнаваемый угловатый облик. Интерьер полностью унифицирован с актуальной генерацией Mercedes-Benz CLA, включая в том числе опциональный суперэкран Superscreen с тремя дисплеями на передней панели.

© Mercedes-Benz

На рынок GLB выйдет пока только как электромобиль, но позднее появятся и гибридные модификации. Базовым стал переднеприводный GLB 250+ с 272-сильным электромотором на передней оси и GLB 350 4Matic с 354-сильной двухмоторной силовой установкой. Обе модификации имеют батарею на 85 кВт⋅ч, обеспечивающую запас хода до 631 км.

Популярная Opel Astra пережила плановый рестайлинг. Обновлению подвергли базовый пятидверный хэтчбек и универсал Sports Tourer. Ключевой особенностью стала переработанная передняя часть кузова с новой решёткой радиатора, переоформленными бамперами и оптикой с изменённым рисунком.

© Opel

В салоне изменения свелись к перерисованной графике штатной мультимедийной системы, а также включению более продвинутых сидений Intelli-Seat уже в базовую комплектацию. При этом технических изменений или новых силовых агрегатах семейство Opel Astra не получило.

Citroen ELO

Новый футуристичный минивэн-трансформер ELO от компании Citroen обладает очень необычным дизайном с раздвижными дверями. Оригинальный облик подчёркивают и гигантские 21-дюймовые колёса. В салоне — расположенное в центре шестиместной компоновки водительское кресло и съёмный второй ряд сидений.

© Citroen

Заявлено, что Citroen ELO, имя которого сложено из вторых букв слов rest (отдых), play (игра), work (работа), имеет полностью электрическую силовую установку, а также некие инновационные покрышки Goodyear, способные подстраиваться под самое разное покрытие и уведомлять водителя о степени своего износа.

Land Rover Defender OCTA Inspiration

Подразделение Land Rover Classic Works, которое занимается выпуском рестомодов на базе Defender первого поколения, представило исполнение OCTA Inspiration в честь флагманского внедорожника актуальной генерации.

© Land Rover

Классический внедорожник с 405-сильным 5,0-литровым V8 и автоматом теперь можно окрасить в эксклюзивные цвета кузова, включая матовые оттенки. А ещё машину можно оснастить новой решёткой радиатора, спортивными сиденьями Recaro и продвинутой мультимедийной системой.

Ineos Grenadier Game Viewer

Британский внедорожник Ineos Grenadier, который позиционируется как замена классическому Land Rover Defender, обзавёлся версией Game Viewer. Выпуск новинки наладят в африканской Ботсване, поскольку модификация предназначена для сафари.

© Ineos

Особенностью автомобиля стал открытый кузов с тентом вместо крыши, удлинённая колёсная база и расположенные амфитеатром пассажирские кресла, которых может быть от четырёх до девяти в зависимости от исполнения. В остальном, по технике, внедорожник остался стандартным.

Brabus 900 Superblack Coupe

Тюнинг-ателье Brabus впервые в своей истории доработало спорткары Bentley Continental GT. Компания, сделавшая себе имя на модернизации моделей Mercedes-Benz, представила проекты Brabus 900 и Brabus 900 Superblack Coupe на базе кабриолета Continental GTC и купе Continental GT. Технически оба автомобиля идентичны, однако версия Superblack — с открытым верхом.

© Brabus

Мощность гибридной силовой установки тюнеры увеличили до 900 л.с., а подвеску занизили на 20 мм. Спорткары получили углепластиковый аэродинамический обвес, фирменные 22-дюймовые диски Brabus Monoblock ZM Platinum. Штатная отделка салона заменена кожей других колеров и новыми декоративными панелями из карбона.

Porsche 911 Carrera T «Formosa» и 911 GT3 90 F. A. Porsche

Сразу два особых 911-х представила марка Porsche под конец 2025 года. Первая модель — 911 Carrera T «Formosa» — посвящена Тайваню. Это уже вторая (после 911 «The Ocelot» для Южной Америки) спецверсия, построенная в честь важных для бренда географических регионов.

Силами заводской программы персонализации Sonderwunsch машина получила цвет кузова Ipanema Blue, отсылающий к оттенку вод Тихого океана, и элементы цвета Suzuka Grey в духе каменного восточного побережья. Интерьер отделан сочетанием коричневой и чёрной кожи с тёмно-зелёной прострочкой, а декоративные панели сделаны из дерева.

© Porsche

Вторая новинка — 911 GT3 90 F. A. Porsche — посвящена 90-летию дизайнера Фердинанда Александра Порше и его личному автомобилю 1980-х годов. Автомобиль окрашен в особый оттенок F. A. Greenmetallic в стиле исторического цвета Oakgreenmetallic, имеет чёрные колёса а-ля классические диски Fuchs.

Интерьер отделан коричневой кожей в сочетании с традиционными для Porsche вставками из клетчатой ткани. Рычаг коробки передач украшен деревянным селектором, на котором выгравирован автограф Порше. В комплекте со спорткаром, которых сделают всего 90 штук, покупатели получат сумку в стиле машины и часы Chronograph I в духе оригинального хронографа 1972 года.