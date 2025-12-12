АвтоВАЗ объявил отзыв Lada Granta

Автомобили самой продаваемой модели Lada нуждаются в дополнительной диагностике.

АвтоВАЗ в рамках превентивных мер отзывает партию автомобилей Lada Granta. Об этом тольяттинский автогигант объявил в пятницу вечером, 12 декабря.

Как сказано в официальном заявлении, поступившем «Рамблер/авто», под сервисную кампанию подпадают 33450 машин, которые были выпущены с 6 июня по 26 ноября. Причина отзыва — проверка крепления одного из функциональных узлов автомобиля.

Специалисты официальных сервисных центров Lada проведут диагностику и при необходимости заменят проблемный узел. Работы, как подчеркнули на АвтоВАЗе, займут минимум времени и будут проведены абсолютно бесплатно. Сервисы технического обслуживания обеспечены достаточным запасом компонентов.

«В рамках действующего законодательства, АвтоВАЗ официально уведомил Росстандарт о своих действиях», — рассказали на предприятии.

В ближайшее время дилерские центры Lada свяжутся с владельцами Granta, чьи автомобили нуждаются в проверке. Причину проблем на АвтоВАЗе не уточняют.

