Терпящий финансовое бедствие Volkswagen пошёл на крайние меры

Немецкий автопроизводитель отдал свой завод в аренду.

© Robert Michael/dpa/Global Look Press

Крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group столкнулся с серьёзным финансовым кризисом и в целях экономии вынужден прибегнуть к чрезвычайным мерам. Компания закроет один из своих заводов в Германии, чего за всю 88-летнюю историю VW никогда ещё не случалось.

Как пишет Financial Times, производственная площадка в Дрездене прекратит работу уже в ближайший вторник, 16 декабря. Предприятие будет сдано в аренду местному техническому университету и трансформируется в исследовательский центр по разработке искусственного интеллекта, робототехники и микросхем.

«Нам нелегко далось это решение, но экономически оно необходимо», — прокомментировал генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.

По итогам третьего квартала текущего года Volkswagen Group впервые за последние пять лет ушёл в минус: операционный убыток компании составил €1,2 млрд против прибыли 2,8 млрд евро. Среди причин такого финансового положения компании — рост расходов, падение продаж, конкуренция со стороны китайских автопроизводителей на мировом рынке и новые ввозные пошлины в США.

Завод VW в Дрездене был открыт в 2002 году и за 23 года выпустил около 200 000 автомобилей, то есть меньше половины общего годового объёма выпуска. На этой площадке, например, осуществлялась сборка премиального седана Volkswagen Phaeton и электромобиля ID.3.

