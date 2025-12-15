Названа стоимость новой версии Geely Monjaro в России

Версия Flagship SE (Special Edition) будет одной из самых дорогих в российской линейке флагмана Geely.

© Geely

К выходу в продажу в России готовится четвёртая комплектация популярного китайского кроссовера Geely Monjaro. О ключевых отличиях этой версии от Luxury, Flagship и Exclusive российское подразделение марки рассказало ещё в первых числах декабря, а теперь раскрыта стоимость новинки.

Новая версия под названием Flagship Special Edition получит стандартную для Monjaro техническую «начинку»: 2,0-литровая «турбочетвёрка» на 238 л.с., 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. Среди важных нововведений — дополнительный режим движения Sand для езды по песку, а также наличие адаптивной системы управления демпфированием подвески.

Внешне внедорожник в специальной версии отличается новым эксклюзивным цветом кузова Mountain Green (зелёный металлик) и элегантными 20-дюймовыми колёсными дисками с тонкими спицами. Подробнее о всех особенностях комплектации вы можете прочитать в отдельном материале.

Рекомендованная производителем стоимость Geely Monjaro в версии Flagship SE составляет 4 899 990 рублей. Ценник с учетом специальных программ начинается от 4 609 990 рублей.

Стоимость всех комплектаций Geely Monjaro в России:

Luxury — 4 549 990 рублей;

Flagship — 4 852 190 рублей;

Flagship SE — 4 899 990 рублей;

Exclusive — 5 052 190 рублей.

О старте продаж новой версии Geely Monjaro будет объявлено отдельно.

Как изменились цены на популярные кроссоверы после 1 декабря