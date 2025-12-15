Можно ли встретить Путина за рулём в пробке или на светофоре: Песков ответил

Российский лидер ранее признался, что ездит по Москве «по-тихому, без всяких кортежей».

Президент России Владимир Путин любит водить автомобиль и время от времени ездит по дорогам, как все россияне. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Выступая 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Путин заявил, что иногда ездит по Москве «по-тихому, без всяких кортежей». Он рассказал, что во время таких поездок видит проблему с организацией движения курьеров на велосипедах, электросамокатах, мопедах, скутерах.

«Как все. Он водит машину и любит это делать, да», — рассказал Песков на просьбу уточнить слова президента про езду «по-тихому».

На вопрос Зарубина, значит ли это, что любой водитель в Москве может увидеть Путина на светофоре в соседнем ряду, пресс-секретарь президента ответил: «Увидеть — вряд ли».

Известно, что водительское удостоверение Путин получил в 20 лет на военной кафедре в Ленинградском государственном университете (ЛГУ). Помимо категории B, в правах российского лидера открыта категория С, позволяющая управлять грузовыми автомобилями. Так, например, в 2018-м во время открытия Крымского моста и при запуске нового участка М-12 в Казани в 2024-м президент России проехал за рулём КамАЗа.

