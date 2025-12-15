Стартовали продажи Lada Vesta c новыми опциями

Умный доступ, автозапуск, мультимедийные сервисы от Сбера и новая расцветка.

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta 2026 модельного года. Обновления автомобилей флагманского семейства включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновлённую мультимедийную систему Enjoy с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера и партнёров.

Все комплектации Lada Vesta, начиная с базовой, получили систему бесключевого доступа и автозапуска. Так, ключ-карта с функцией «свободные руки» позволяет автоматически разблокировать дверные замки, когда владелец приближается к автомобилю на расстояние около полутора метров. После завершения поездки, когда водитель отходит от автомобиля, замки также автоматически блокируются. Запуск мотора осуществляется стандартным способом – с помощью кнопки «старт/стоп».

Для активации функции дистанционного запуска двигателя при помощи ключ-карты достаточно нажать кнопки «закрыть» и «дистанционный пуск двигателя». Двигатель проработает 10 минут, чего достаточно для прогрева салона в мороз или его охлаждения в жару, а при необходимости цикл можно продлить или повторить. Автозапуск срабатывает при заблокированных дверях и задействованном стояночном тормозе.

«Комфорт и технологичность Lada Vesta также повышает обновлённая мультимедийная система Enjoy с проекционным решением PlayAuto с сервисами Сбера и других ведущих отечественных компаний. Она открывает пользователям доступ к популярным цифровым сервисам на мультимедийном экране автомобиля и позволяет безопасно управлять информационно-развлекательными сервисами», — рассказали на АвтоВАЗе.

Все Lada Vesta 2026 модельного года оснащены как минимум передними стеклоподъёмниками с автоматическим режимом. Кроме того, расширена цветовая гамма: серый металлик «Тайфун» доступен теперь не только в спортивной модификации, но и всех остальных версиях «Весты».

Стоимость пакета обновлений начинается от 54 000 рублей. В базовой комплектации Lada Vesta, как и раньше, стоит от 1 525 000 рублей.

