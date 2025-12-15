Японский автогигант зарегистрировал в России новый бренд

Toyota оформила права на наименование одной из своих моделей.

© Tobias Arhelger/Shutterstock

Ушедший из России японский автопроизводитель Toyota продолжает активно перерегистрировать свои товарные знаки в нашей стране. В понедельник, 15 декабря, пул оформленных брендов пополнился очередным наименованием, следует из обновлённой базы Роспатента.

«Рамблер/авто» обнаружил в электронном реестре патент на название Yaris. Под этим наименованием Toyota выпускает хэтчбеки, купе и седаны. Судя по документации, заявка в ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) была подана головным офисом компании в Японии ещё в марте текущего года. Регистрация сроком до марта 2035 года завершена только сейчас.

© fips.ru

Toyota покинула российский рынок вслед за другими крупными мировыми компаниями в 2022 году, прекратив поставки и продав в том числе свой завод в Санкт-Петербурге. Несмотря на прекращение продаж и производства, «японцы» всё эти годы продлевают права на свои товарные знаки в России. Это нормальная практика по защите интеллектуальной собственности, если даже компания не работает в стране.

