«Москвич» провёл закрытый показ новых моделей

Информация о пополнении линейки «Москвич» нашла официальное подтверждение.

Спустя несколько месяцев, в течение которых активно появлялись инсайдерские сведения и публиковалась в открытом доступе техническая документация, столичный автозавод «Москвич» наконец-то подтвердил выпуск двух новых моделей. О планах по расширению модельного ряда сообщил КамАЗ, которому принадлежит 50% акций московского предприятия.

Как рассказала пресс-служба челнинского автогиганта, 12 декабря состоялась выставка автотехники для членов совета директоров КАМАЗа. Среди трёх десятков экземпляров на площадке инновационного научно-технологического центра компании в Сколково были представлены новые «Москвич М70» и «Москвич М90». Гости мероприятия смогли не только осмотреть новинки, но и провели тест-драйв.

Информация о двух новых «Москвичах» впервые озвучена на официальном уровне. Судя опять же по инсайдерским сведениям, базироваться новые модели будут на кроссоверах британско-китайской марки MG от концерна SAIC, который заменит JAC в качестве технологического партнёра московского автозавода. Исходя из имеющихся на данный момент сведений, М90 будет новым флагманом, М70 займёт второе по старшинству место.

«Москвич М70»:

Среднеразмерный 5-местный кроссовер с габаритами 4655 х 1890 х 1630 мм и колёсной базой 2765 мм. Привод будет только передним, но вариантов мотора два:

1,5-литровый турбодвигатель мощностью 172 л.с. и 7-ступенчатый «робот»;

2,0-литровый двигатель мощностью 231 л.с. и 9-скоростной «автомат».

«Москвич М90»:

Крупногабаритный 7-местный кроссовер с размерами 4983 х 1967 х 1786 мм и колёсной базой 2915 мм. В движение автомобиль приводит 2,0-литровый турбомотор, выдающий 208 л.с. и стыкующийся с 9-ступенчатым «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным.

Запуск товарного производства новинок «Москвича» запланирован на февраль 2026 года.

