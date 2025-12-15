«Промышленный прорыв». В России заработала первая гигафабрика

Производителям электромобилей в России больше не придётся покупать аккумуляторы за границей.

© danenkov/АО "ТВЭЛ"

В Калининградской области состоялся запуск гигафабрики, которая будет специализироваться на выпуске литий-ионных накопителей энергии для электромобилей. Таких высокотехнологичных производственных предприятий в России ещё не было, рассказали в госкорпорации «Росатом», которой принадлежит новый завод.

За три с лишним года строительства на территории площадью около 23 гектаров построено более 20 зданий и сооружений. На предприятии смонтированы более трёх тысяч единиц оборудования общим весом 25 тысяч тонн, суммарная протяжённость технологических линий составляет 2,5 километра.

© danenkov/АО "ТВЭЛ"

Масштабное и высокотехнологичное производство, расположенное в Неманском районе, рассчитано на выпуск 1,5 млн зарядных устройств или 50 тысяч тяговых батарей для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и различной спецтехники, как погрузчики, горно-шахтное оборудование, логистических роботов и т.д.

«Запуск Калининградской «гигафабрики» – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета», — прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Уже сейчас на первой в России гигафабрике трудятся около 400 сотрудников. С выходом на проектные мощности их число увеличится в три с половиной раза. Совместно с правительством Калининградской области реализован проект по строительству в Немане пяти жилых домов на 150 квартир для сотрудников «гигафабрики», два дома уже сданы.

