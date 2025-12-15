Китайский внедорожник Exeed Exlantix ET отличился на краш-тестах в Европе

Автомобиль премиум-марки Chery проверили на безопасность.

Китайский премиальный внедорожник Exeed Exlantix ET прошёл проверку на прочность и безопасность на краш-тестах по методике Euro NCAP, которая считается одной из самых строгих в мировом автомобилестроении. О результатах испытаний рассказала пресс-служба бренда.

Премиальный «китаец» продемонстрировал высокие результаты даже по меркам Euro NCAP. Так, в тесте на лобовое столкновение с перекосом передняя стойка осталась неповреждённой, а салон практически не деформировался. Крыша в ходе испытаний достигла прочности на сжатие 11 тонн, что намного превышает требования европейских краш-тестов.

Что касается оценок, то Exeed Exlantix ET заработал 90% за защиту взрослых пассажиров, 85% за защиту пассажиров-детей, 76% за защиту уязвимых участников дорожного движения и 79% за помощь в обеспечении безопасности. Итого автомобиль получил максимально возможные пять звёзд.

Отмечается, что в Exeed ещё на стадии проектировании машины поставили перед собой цель — обязательно получить пять звёзд на краш-тестах Euro NCAP. За четыре года разработки было вложено 300 млн юаней (3,3 млрд рублей) в тестирование безопасности конструкции и системы электронных помощников ADAS. На дорожных испытаниях электрический внедорожник проехал 1,2 млн км по всему миру — от холодной североевропейской Арктики до жаркого Ближнего Востока.

