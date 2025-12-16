Дорожные камеры в России будут фиксировать новый вид нарушения

Не исключено, что для фиксации потребуется установка дополнительных камер.

Электронные дорожные знаки и информационные табло на российских дорогах приравняют к обычным указателям. За нарушение их предписаний водители будут получать штрафы, в том числе с автоматических комплексов фотовидеофиксации. Разработкой соответствующих изменений в правилах дорожного движения (ПДД) занимаются Минтранс, Росавтодор и МВД, сообщает «Коммерсантъ».

В действующей редакции ПДД нет чёткого пункта о том, что водители обязаны следовать временным ограничениям на информационных табло. Если, к примеру, на табло во время дождя указано ограничение скорости 60 км/ч, а на стационарном знаке у обочины написано 90 км/ч, то в приоритете будет второе указание, несмотря на значительную разницу в скорости.

Согласно находящимся в работе поправкам, электронные знаки станут обязательными для соблюдения и в отдельных случаях будут приоритетными, как при ограничении скорости под дождём. С ними синхронизируют дорожные камеры, которые будут фиксировать этот новый вид нарушения.

«Возможно, потребуется поставить дополнительную камеру с функцией распознавания госномера, которая фиксирует точный момент проезда авто мимо знака и сопоставляет его с актуальными данными на табло», — рассказал «Коммерсантъ».

По состоянию на сегодняшний день на российских дорогах размещено около 3,5 тысяч электронных табло, 900 из них находятся в Москве. Как отмечают эксперты, хоть информационных панелей и немного, показания на них меняются довольно часто, поэтому нововведение, вероятно, приведёт к увеличению количества штрафов.

