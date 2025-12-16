Новинка АвтоВАЗа установила собственный рекорд продаж

Lada Iskra продемонстрировала лучший результат продаж с момента выхода на рынок в июле 2025 года.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Автомобили семейства Lada Iskra набирают популярность среди россиян. На прошлой неделе, с 8 по 14 декабря, новинка АвтоВАЗа разошлась рекордным для себя тиражом.

По информации гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, «Искра» была продана в количестве 668 штук. Это лучший результат модели в рамках одной недели с момента выхода на рынок в середине лета.

«В российском топе продаж она поднялась на 11-е место. Если так пойдёт дальше, то к концу года ждём «Искру» уже и в первой десятке», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Lada Iskra поступила в продажу 20 июля, то есть чуть меньше пяти месяцев назад. Автомобиль предлагается в кузовах седан, универсал (SW) и кросс-универсал (SW Cross). Стоимость без учёта различных программ и скидок — от 1 249 000 до 1 799 000 рублей.

Хорошо забытое: обзор и тест-драйв новой Lada Iskra