В Москве впервые за месяц подорожал самый доступный бензин

Стало известно, как изменились цены на автомобильное топливо на столичных АЗС за последнюю неделю.

© Егор Снетков/Коммерсантъ

Бензин на московских заправках за последнюю неделю подорожал в среднем на 5,6 копейки, а дизтопливо выросло в цене на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА) за 9-15 декабря.

Одно из главных изменений в динамике цен — впервые с 18-24 ноября, то есть за последний месяц, на столичных АЗС вырос в цене бензин марки АИ-92. Чек на самое доступное автомобильное топливо вырос на 1 копейку. АИ-95 вторую неделю подряд остаётся на уровне 67,77 рубля. Премиальный АИ-100 вырос на 16 копеек.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 9 по 15 декабря:

АИ-92: +1 копейка, с 61,38 до 61,39 рубля;

АИ-95: 67,77 рубля (без изменений);

АИ-100: +16 копеек, с 91,11 до 91,27 рубля;

ДТ: +15 копеек, с 74,73 до 74,88 рубля.

О том, как изменились цены на бензин и дизтопливо на заправках в регионах России за прошлую неделю, станет известно вечером в среду, 17 декабря, когда Росстат опубликует еженедельный отчёт.

