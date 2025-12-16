Стало известно, как «китайцы» повлияли на стоимость машин АвтоВАЗа

Российский автогигант ответил на агрессивный демпинг со стороны китайских концернов.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в очередной раз обвинил китайских автопроизводителей в специальном занижении цен на свою продукцию и рассказал, как тольяттинский концерн ответил на эти действия, подрывающие отечественный рынок.

По словам топ-менеджера, скидки на китайские машины в этом году доходили даже не до 500 тысяч рублей, а до 1 млн рублей. Чаще всего такие большой дисконт распространялся на авто 2023 года выпуска.

«За счёт агрессивного демпинга со стороны многих китайских брендов на рынке мы скорректировали свою политику. В среднем цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%», — рассказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Отметим, что глава АвтоВАЗа уже не первый раз критикует китайский конкурентов за агрессивный демпинг на рынке. Так, буквально на прошлой неделе Соколов заявил, что они перешли все мыслимые пределы, а в июне призвал соответствующие ведомства принять меры к компаниям из Поднебесной.

Президент АвтоВАЗа заявил, что «китайцы» перешли все допустимые границы