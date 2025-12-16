Госдума поддержала смягчение закона о локализации такси

Законопроект, касающийся самозанятых таксистов, утверждён во втором чтении.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские таксисты на иномарках смогут заниматься пассажирскими перевозками после 1 марта 2026 года, когда в силу вступит закон о локализации такси. Во вторник, 16 декабря, Госдума РФ во втором чтении одобрила пакет поправок, следует из сообщения на официальном сайте нижней палаты парламента.

Согласно одобренным депутатами поправкам, в реестре такси каждого региона России как минимум до 2033 года будет 25% слотов для регистрации машин, не соответствующих требованиям закона о локализации. На послабление смогут рассчитывать самозанятые таксисты, владеющие указанным в заявке автомобилем не меньше полугода.

Как говорится в пояснительной записке, смягчение требований обеспечит плавный и сбалансированный переход таксопарков страны на автомобили российского производства. Эта мера позволит избежать массового оттока водителей из сферы пассажирских перевозок и снизить риск перетока сотен тысяч таксистов в теневой сектор.

В третьем и окончательном чтении поправок будет рассмотрен в ближайший четверг, 18 декабря. В случае одобрения документ поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подписание президенту России Владимиру Путину.

