«Мы открываем новую главу». «Москвич» начал выпуск двух новых автомобилей

На конвейер столичного завода встали кроссоверы М70 и и М90.

На Московском автомобильном заводе стартовал выпуск кроссоверов новой линейки «Москвич», получившей индекс «М». Об этом во вторник, 16 декабря, объявила пресс-служба столичного предприятия.

«Есть дни, которые определяют будущее. Сегодня — именно такой день. Мы открываем новую главу в истории бренда «Москвич» и запускаем в производство линейку М», — сообщила пресс-служба столичного завода.

На конвейер встали компактный переднеприводный «Москвич М70» и флагманский 7-местный «Москвич М90» с полным приводом. Оба кроссовера построены на новой платформе. Под капотом — турбомоторы объёмом 1,5 и 2,0 литра и 9-ступенчатая трансмиссия.

Таким образом, московский автозавод подтвердил смену технологического партнёра. Если в первые несколько лет после перезапуска предприятие выпускало лицензионные копии автомобилей JAC, то теперь собирает модели другого китайского концерна SAIC: MG HS и MG RX9. Сборка осуществляется крупноузловым методом, то есть из готовых машинокомплектов, привезённых из Китая.

Стоимость и дата старта продаж новых «Москвичей» будут объявлены отдельно. Известно, что в автосалонах эти кроссоверы появятся к концу первого квартала 2026 года.

