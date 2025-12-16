Президент АвтоВАЗа отметил вклад Сбера в технологичность Lada Azimut

Максим Соколов заявил, что благодаря мультимедийной системе с цифровыми решениями Сбера кроссовер Azimut будет самым высокотехнологичным автомобилем в линейке Lada.

© АВТОВАЗ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что городской кроссовер Lada Azimut станет новым флагманом и будет самым высокотехнологичным автомобилем в линейке тольяттинского концерна.

Премьера предсерийного «Азимута» состоялась на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Одновременно было объявлено, что автомобиль получит продвинутую мультимедийную систему с цифровыми сервисами Сбера.

«Azimut будет самым инновационным с точки зрения всего нашего продуктового ряда. Во многом благодаря продвинутой мультимедийной системе с различными возможностями, которые предоставляет Сбер.

Сбер не только наш партнёр по финансовой части, но и в данном случае по технологической — направлениях развития искусственного интеллекта, ADAS, системы автономного вождения», — рассказал Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

Помимо таких решений Сбера, как навигационные карты 2ГИС (входит в экосистему Сбера), музыкальный сервис Звук, возможность онлайн-оплаты заправки, информационно-развлекательная система на Lada Azimut получит голосовой ИИ-ассистент на базе GigaChat. В дальнейшем «умный» помощник сможет давать подсказки автомобилисту при запуске машины и вызывать помощь.

© АВТОВАЗ

Что касается сроков серийного производства Lada Azimut, то глава АвтоВАЗа заявил: «Мы намечаем запуск в следующем году. Ориентируемся, что это произойдет летом 2026 года».

