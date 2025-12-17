Lada Iskra получит новый мощный двигатель и климат-контроль

Стали известны подробности об обновлении «Искры» в 2026 году.

© Andrei Bok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобили нового семейства Lada Iskra в 2026 году получат ряд обновлений, в том числе по двигателю. Об этом рассказал бывший инженер АвтоВАЗа и инсайдер, известный под ником KhaDm.

По сведениям источника, «Искра», которая сейчас оснащается только кондиционером, получит климат-контроль – правда, только в топовой комплектации. Также появится полноценный бесключевой доступ, обеспечивающий дистанционную блокировку/разблокировку дверей и запуск двигателя с помощью брелока.

«В ноябре-декабре ожидается новый мотор 1,6 на 120 л.с., который также появится на «Азимуте» и «Весте», — рассказал инсайдер в своём Телеграм-канале о пополнении линейки, в которой сейчас доступны 1,6-литровые моторы на 90 л.с. и 106 л.с.

Lada Iskra появилась в официальной дилерской сети АвтоВАЗа в середине лета 2025 года. Автомобиль выпускается в кузовах седан, универсал и кросс-универсал и в ценовом сегменте располагается между бюджетной Granta и флагманской Vesta. Ценник на «Искру» начинается от 1 249 000 рублей.

