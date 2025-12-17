АвтоВАЗ назвал причину отзыва 33 тысяч машин Lada Granta

Российский концерн объяснил массовую сервисную кампанию.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Отзыв нескольких десятков тысяч автомобилей Lada Granta связан с ослаблением крепления «карданного элемента». Об этом заявили на АвтоВАЗе в среду утром, 17 декабря.

В конце прошлой недели стало известно, что 33 450 экземпляров «Гранты», выпущенные с 6 июня по 26 ноября текущего года, подлежат обязательному визиту в официальный сервисный центр. Тогда точная причина отзывной компании названа не была.

«Речь идёт о карданном элементе одного из узлов, в котором существует минимальный риск ослабления соединения. Маловероятно, что это произойдёт в реальной эксплуатации автомобиля, однако АвтоВАЗ принял решение провести отзывную кампанию для полного исключения этой возможности», — рассказала пресс-служба тольяттинского завода в сообщении, поступившем в «Рамблер/авто».

Отмечается, что проблема произошла по вине поставщика, который уже принял меры на производстве, чтобы исключить риск дефекта новых компонентов.

Скорее всего, «карданным элементом» является карданный шарнир рулевой колонки, передающий крутящий момент от рулевого колеса к рулевой рейке. Тем более других карданных элементов на Lada Iskra нет.

