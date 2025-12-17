Еврокомиссия определила судьбу бензиновых автомобилей после 2035 года

По изначальному плану в середине 2030-х автомобили с ДВС в Европе должны были попасть под полный запрет.

© Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания останутся на европейском рынке после 2035 года. Еврокомиссия на заседании в минувший вторник, 16 декабря, отказалась от запрета топливных машин, сообщает официальный сайт Евросоюза.

Согласно скорректированному плану, с середины следующего десятилетия 90% продаваемых в Европе автомобилей должны быть электрическими. Оставшиеся 10% составят гибриды и автомобили с обычным ДВС, хотя изначально предлагалось их полностью запретить и оставить на рынке только «электрички».

«С 2035 года автопроизводителям необходимо будет выполнить целевой показатель сокращения выбросов выхлопных газов на 90%. Остальные 10% выбросов должны быть компенсированы за счёт применения низкоуглеродистой стали или использования электричества и биотоплива», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Теперь скорректированный план должны одобрить европейские парламентарии, что не должно стать большой проблемой. Ранее Манфред Вебер, президент ЕНП, крупнейшей партии в Европейском парламенте, назвал ошибкой запрет бензиновых автомобилей после 2035 года.

Путин рассказал о будущем бензиновых автомобилей