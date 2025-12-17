Первая модель возрожденной марки «Волга» получила лицензию на продажи

Полноприводный кроссовер с 238-сильным мотором будет называться Volga K50.

© Geely

Выпуск автомобилей под возрождённой маркой «Волга» всё ближе. Одна из трёх моделей в новой линейке Горьковского автозавода (ГАЗ) получила разрешение на производство и продажи.

Как стало известно Телеграм-каналу «Автопоток», Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано на автомобиль Volga K50. Под этим названием на мощностях ГАЗа будут собирать лицензионную копию популярного в России китайского кроссовера Geely Monjaro.

Судя по ОТТС, Volga K50 будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., работающей в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Аналогичным силовым агрегатом во всех комплектациях оборудуется Monjaro. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле — 8,5 литра на 100 км.

В начале декабря компания «Нижегородские Легковые Автомобили», «дочка» Горьковского автозавода, также подала заявку на получение ОТТС для двух других моделей — кроссовера Volga K40 (Geely Atlas) и седана Volga C50 (Geely Preface). Старт серийного выпуска всех трёх автомобилей запланирован на весну 2026 года.

ГАЗ раскрыл неожиданные подробности о возрождении «Волги»