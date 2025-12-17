Стало известно, как изменились цены на бензин в России
Обнародованы результаты всероссийского мониторинга цен на бензин и дизтопливо на заправках по ходу второй недели зимы.
Бензин на российских заправках дешевеет уже шестую неделю подряд. С 9 по 15 декабря средний чек на АЗС уменьшился на 6 копеек против 11 копеек неделей ранее — с 64,76 до 64,70 рубля за литр. А вот дизельное топливо дорожает 21-й месяц подряд, следует из еженедельного отчёта Росстата.
За вторую неделю декабря бензин подешевел в 35 регионах России, более всего в Республике Тыва (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%). В 12-ти субъектах автомобильное топливо подорожало, наибольший прирост в стоимости зафиксирован в Магаданской области (+3%).
В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за прошлую неделю практически не изменился.
По отдельным сортам и видам топлива динамика изменения цен такая же, как и в предыдущие пять недель: бензин АИ-92 и АИ-95 становится дешевле, АИ-98 и солярка дорожают.
- АИ-92: -8 копеек, с 61,54 до 61,46 рубля;
- АИ-95: -5 копеек, с 66,81 до 66,76 рубля;
- АИ-98 и выше: +11 копеек, с 88,66 до 88,77 рубля;
- ДТ: +18 копеек, с 75,58 до 75,76 рубля.
Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:
Темп удешевления бензина замедляется вторую неделю подряд. Если ещё в конце ноября стоимость стабильно уменьшалась на 0,26%, то в первую неделю декабря этот показатель составил 0,18%, а во вторую – 0,09%.
- 9-15 декабря: -0,09%;
- 2-9 декабря: -0,18%;
- 26 ноября-2 декабря: -0,26%;
- 18-25 ноября: -0,26%;
- 11-17 ноября: -0,19%;
- 6-10 ноября: -0,19%;
- 29 октября-5 ноября: +0,03%.
- 21-28 октября: +0,38%;
- 14-20 октября: +0,58%;
- 7-13 октября: +0,76%;
- 30 сентября-6 октября: +0,85%;
- 23-29 сентября: +0,79%;
- 16-22 сентября: +0,62%;
- 9-15 сентября: +0,45%;
- 2-8 сентября: +0,55%;
- 26 августа-1 сентября: +0,3%;
- 19-25 августа: +0,6%;
- 12-18 августа: +0,44%;
- 5-11 августа: +0,4%;
- 29 июля-4 августа: +0,3%.