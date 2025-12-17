Стало известно, как изменились цены на бензин в России

Обнародованы результаты всероссийского мониторинга цен на бензин и дизтопливо на заправках по ходу второй недели зимы.

Бензин на российских заправках дешевеет уже шестую неделю подряд. С 9 по 15 декабря средний чек на АЗС уменьшился на 6 копеек против 11 копеек неделей ранее — с 64,76 до 64,70 рубля за литр. А вот дизельное топливо дорожает 21-й месяц подряд, следует из еженедельного отчёта Росстата.

За вторую неделю декабря бензин подешевел в 35 регионах России, более всего в Республике Тыва (-2,3%) и Красноярском крае (-1,1%). В 12-ти субъектах автомобильное топливо подорожало, наибольший прирост в стоимости зафиксирован в Магаданской области (+3%).

В Москве и Санкт-Петербурге ценник на АЗС за прошлую неделю практически не изменился.

По отдельным сортам и видам топлива динамика изменения цен такая же, как и в предыдущие пять недель: бензин АИ-92 и АИ-95 становится дешевле, АИ-98 и солярка дорожают.

АИ-92: -8 копеек, с 61,54 до 61,46 рубля;

-8 копеек, с 61,54 до 61,46 рубля; АИ-95 : -5 копеек, с 66,81 до 66,76 рубля;

: -5 копеек, с 66,81 до 66,76 рубля; АИ-98 и выше: +11 копеек, с 88,66 до 88,77 рубля;

+11 копеек, с 88,66 до 88,77 рубля; ДТ: +18 копеек, с 75,58 до 75,76 рубля.

Как менялись розничные цены на бензин в России с августа по декабрь:

Темп удешевления бензина замедляется вторую неделю подряд. Если ещё в конце ноября стоимость стабильно уменьшалась на 0,26%, то в первую неделю декабря этот показатель составил 0,18%, а во вторую – 0,09%.

9-15 декабря: -0,09%;

2-9 декабря: -0,18%;

26 ноября-2 декабря: -0,26%;

18-25 ноября: -0,26%;

11-17 ноября: -0,19%;

6-10 ноября: -0,19%;

29 октября-5 ноября: +0,03%.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

