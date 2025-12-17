В Россию привезли мощный внедорожник BAW с 218-сильным мотором

«Вездеход» BAW 212 T01 адаптирован специально под российские климатические и дорожные условия.

© BAW

Китайский автоконцерн BAW готовит к выходу на российский рынок брутальный рамный внедорожник с индексом 212 T01. Автомобиль из модельной линейки, именуемой «китайский УАЗ», получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее разрешение на официальный ввоз и продажи новинки в России.

Как сообщил «Рамблер/авто» дистрибьютор марки, компания «Матологистикс плюс», ОТТС выдано на версию Adventurer RUS, специально адаптированную для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. В комплектацию включены подогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал и заднего стекла. Мультимедийная система имеет полностью руссифицированный интерфейс.

BAW 212 T01 оснащается 218-сильным турбодвигателем 2,0 в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Мотор неприхотлив и работает в том числе на бензине марки АИ-92. Привод — подключаемый полный (part-time) с понижающей передачей, что обеспечивает устойчивость и высокую проходимость вне асфальтированных дорог.

© BAW

Построен внедорожник на классической рамной конструкции с двумя неразрезными мостами. Габариты достаточно компактные — 4705 х 1895 х 1936 мм при расстоянии 2860 мм между осями. Масса автомобиля с водителем, стандартным оборудованием и полным баком составляет 2225 кг.

«Китайским УАЗом» внедорожник BAW называются не только за технические сходства, как подключаемый полный привод и рамная конструкция. Дело в том, что первые «вездеходы» этой марки в 60-х годах прошлого века оснащались узлами и агрегатами от УАЗ-469. И в дальнейшем этот внедорожник стал в Китае таким же народным автомобилем, как и его советский прототип на родине.

Стоимость BAW 212 T01 будет объявлена отдельно. Но уже сейчас известно, что на автомобиль действует гарантия на пять лет или первые 150 000 км пробега.

На дорогах замечен большой 7-местный внедорожник Xiaomi