В Россию привезли мощный внедорожник BAW с 218-сильным мотором
«Вездеход» BAW 212 T01 адаптирован специально под российские климатические и дорожные условия.
Китайский автоконцерн BAW готовит к выходу на российский рынок брутальный рамный внедорожник с индексом 212 T01. Автомобиль из модельной линейки, именуемой «китайский УАЗ», получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), дающее разрешение на официальный ввоз и продажи новинки в России.
Как сообщил «Рамблер/авто» дистрибьютор марки, компания «Матологистикс плюс», ОТТС выдано на версию Adventurer RUS, специально адаптированную для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. В комплектацию включены подогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал и заднего стекла. Мультимедийная система имеет полностью руссифицированный интерфейс.
BAW 212 T01 оснащается 218-сильным турбодвигателем 2,0 в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Мотор неприхотлив и работает в том числе на бензине марки АИ-92. Привод — подключаемый полный (part-time) с понижающей передачей, что обеспечивает устойчивость и высокую проходимость вне асфальтированных дорог.
Построен внедорожник на классической рамной конструкции с двумя неразрезными мостами. Габариты достаточно компактные — 4705 х 1895 х 1936 мм при расстоянии 2860 мм между осями. Масса автомобиля с водителем, стандартным оборудованием и полным баком составляет 2225 кг.
«Китайским УАЗом» внедорожник BAW называются не только за технические сходства, как подключаемый полный привод и рамная конструкция. Дело в том, что первые «вездеходы» этой марки в 60-х годах прошлого века оснащались узлами и агрегатами от УАЗ-469. И в дальнейшем этот внедорожник стал в Китае таким же народным автомобилем, как и его советский прототип на родине.
Стоимость BAW 212 T01 будет объявлена отдельно. Но уже сейчас известно, что на автомобиль действует гарантия на пять лет или первые 150 000 км пробега.