Штрафы ГАИ за отсутствие детского кресла вырастут в два раза

Госдума утвердила законопроект о новых штрафах во втором и третьем чтениях.

Штрафы автомобилистов за нарушения правил перевозки детей вырастут в два раза. Госдума РФ поддержала соответствующий проект поправок, следует из статуса документа в электронном реестре.

По правилам дорожного движения (ПДД) детей до 7 лет разрешается перевозить только со специальным креслом или бустером. Перевозка маленьких пассажиров возрастом 7-11 лет допускается без ДДУ, но только на заднем сиденье и обязательно с использованием ремня безопасности.

Согласно одобренному депутатами законопроекту, штрафы за отсутствие детского кресла изменятся следующим образом:

Физические лица: с 3000 до 5000 рублей;

Должностные лица: с 25 000 до 50 000 рублей;

Юридические лица: со 100 000 до 200 000 рублей.

Теперь законопроект о двукратном повышении штрафов за нарушения правил перевозки детей будет направлен на утверждение в Совет Федерации, после чего документ передадут на подпись президенту России Владимиру Путину.

