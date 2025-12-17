«Москвич» обновил логотип: как изменилась эмблема российской марки

Московский автомобильный завод зарегистрировал новый значок.

© foto.mos.ru

Автозавод «Москвич» вместе со сменой технологического партнёра обновил логотип. «Рамблер/авто» обнаружил новую эмблему в базе Роспатента.

Концепция логотипа не изменилась: шильдик «Москвича» по-прежнему представляет собой литеру «М», стилизованную под зубцы кремлёвской стены. Однако если раньше эмблема была слитной и угловатой, то теперь она разделена на два П-образных элемента. Как и раньше, будет сразу два цветовых варианта: красный и светло-серый.

© fips.ru

Смена логотипа приурочена к запуску новой линейки автомобилей «Москвич», получившей обозначение М. Первыми моделями в этой гамме станут кроссоверы М70 и М90, премьера которых состоялась накануне, 16 декабря.

Смена логотипа стала далеко не первой за почти 100-летнюю историю «Москвича». С момента запуска в 1930 году московский автозавод менял свою эмблему несколько десятилетий подряд, хотя в основе всегда оставалось изображение кремлёвской стены со звездой. Значок с буквой «М» впервые появился в середине 80-х, использовался вплоть до закрытия предприятия в 2002-м и оказался актуален после перезапуска завода в 2022-м.

Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций