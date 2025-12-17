ГИБДД ужесточит правила тонировки стёкол на автомобилях

В ближайшее время в России будет закрыта «лазейка», позволяющая ездить на автомобиле с чрезмерной тонировкой стёкол.

В среду, 17 декабря, депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях утвердили поправки к требованиям по тонировке стёкол автомобилей. Исключений для некоторых автовладельцев больше не будет.

По действующим нормам, светопропускание автомобильных стёкол устанавливается Техническим регламентом Таможенного союза. Рассмотренный Госдумой документ предлагает ссылаться на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации», утверждённые правительством России.

Для российских владельцев эта смена приоритетов ничего не изменит, но серьёзно повлияет на владельцев автомобилей, стоящих на учёте в других странах. Дело в том, что сейчас водители из Казахстана, Беларуси, Грузии, Армении, Южной Осетии, Абхазии попадают под исключение на срок до шести месяцев после въезда на территорию нашей страны. То есть пока иностранная машина находятся на временном ввозе в России, техрегламент Таможенного союза по тонировке на неё не распространяется, и водителя невозможно оштрафовать, даже если машина «наглухо» затонирована.

С переходом на российский техрегламент отсрочки в полгода для иностранных машин не будет. При этом требования к тонировке стёкол и сумма штрафа не изменятся. За прозрачность ветрового и боковых стёкол автомобиля свыше 70% автовладельцам грозит административное наказание в размере 500 рублей.

