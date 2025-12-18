В СберБанк Онлайн появилась ИИ-опция для автолюбителей

Раздел для автомобилистов в приложении СберБанк Онлайн обзавёлся новой функцией персонализации.

© Drazen Zigic/Shutterstock

Новый раздел «Авто» в приложении СберБанк Онлайн пополнился интеллектуальной опцией, позволяющей каждому автомобилисту создать ИИ-аватар своей машины и сделать личный профиль ещё уютнее и персонализированнее. О том, как работает это нововведение, рассказали в Сбере.

© Сбер

Искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Kandinsky, основываясь на подсказках автовладельца, подберёт желаемый стиль оформления картинки и сгенерирует аватар машины. Для этого достаточно выбрать кнопку «Нарисуйте обложку для авто», задать описание или выбрать полностью автоматическую генерацию, нажав «Придумайте за меня». Установить сгенерированное изображение можно в «шапке» личного профиля в разделе «Авто».

На сегодняшний день ИИ-аватар доступен в приложении СберБанк Онлайн на Android. В 2026 году эта функция появится и в версии для iOS.

Раздел «Авто» в СберБанк Онлайн, с помощью которого можно оплатить заправку, записаться на СТО, купить/продать машину и многое другое, был запущен в июле текущего года и стал ещё одним шагом развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, охватывающей все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем.

В СберБанк Онлайн можно теперь приобрести новое авто и записаться на шиномонтаж