Верховный суд аннулировал сделку купли-продажи авто после отказа ГИБДД

Житель Новосибирской области не смог поставить на учёт в ГАИ купленную в автосалоне машину.

Если Госавтоинспекция отказалась ставить приобретённый автомобиль на учёт из-за отсутствия необходимых документов, то владелец вправе отменить сделку купли-продажи. Соответствующий вердикт вынес Верховный суд РФ.

Житель Новосибирской области купил в автосалоне машину с пробегом, однако зарегистрировать в ГИБДД не смог. Причина — салон не предоставил ему договоры купли-продажи с предыдущими владельцами.

Покупатель обратился в автосалон и потребовал через суд вернуть ему деньги за автомобиль, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Суды трёх инстанций в иске отказали, так как правовых оснований для отказа в постановке на регистрационный учёт машины не было. Формально продавец не обязан указывать в договоре купли-продажи предыдущих владельцев.

Тогда покупатель автомобиля обратился в Верховный суд, который в итоге встал на его сторону. ВС РФ постановил, что в паспорте транспортного средства (ПТС) в графе «собственник» указан предыдущий владелец. Продавец, то есть юридическое лицо в виде автосалона, в документе не указан и принадлежность ему автомобиля ничем не подтверждена.

«При таких обстоятельствах непредоставление продавцом договора купли-продажи с предыдущим владельцем препятствует регистрации автомобиля, а соответственно, его эксплуатация невозможна», — рассказала пресс-служба Верховного суда.

Дело направлено на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию, по итогам которого автосалон, скорее всего, обяжут принять автомобиль обратно и вернуть деньги покупателю, а также выплатить неустойку.

