Ситидрайв упростил мониторинг поездки на каршеринге

В приложении Ситидрайва появилась новая функция.

© Ситидрайв

Один из крупнейших в России операторов каршеринга объявил о появлении новой опции Live Activity в своём мобильном приложении. Теперь пользователям станет ещё проще контролировать статус поездки.

Благодаря новой функции вся необходимая информация будет выводиться прямо на экран блокировки смартфона — без постоянного входа в приложение. Пользователи смогут видеть оставшиеся минуты бесплатного ожидания автомобиля, выбранный тариф и подробности об арендуемом автомобиле.

© Ситидрайв

«Эта опция упростит контроль статуса текущего заказа и снизит вероятность случаев, когда клиент упускает момент завершения заказа», — рассказали в пресс-службе компании.

Новая функция станет доступна всем пользователям iOS при обновлении приложения Ситидрайва до версии 5.10.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и на сегодняшний день доступен в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар и Нижний Новгород. Сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

