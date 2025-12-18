5,5 млн пользователей и 563 млн километров: Сбер подвёл автоитоги года

Сбер рассказал о востребованности нового раздела «Авто» в приложении СберБанк Онлайн и статистике поездок на каршеринге Ситидрайв.

© Kazantseva Olga/Shutterstock

В уходящем 2025 году автолюбители провели 33 века непрерывных поездок и доехали до Марса и обратно. Такой любопытной статистикой о работе СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто, и каршеринга Ситидрайв поделилась пресс-служба Сбера.

Новым разделом «Авто» в приложении СберБанк Онлайн в этом году воспользовались 5,5 млн автолюбителей. Благодаря этому нововведению можно в пару кликов оплатить штрафы и проезды по платным дорогам, записаться на ТО, не выходя из машины оплатить заправку и решать множество других рутинных задач.

© Сбер

Экосистема Сбера для автолюбителей объединяет полезные решения для всех категорий автолюбителей — и тех, кто уже владеет автомобилем или задумывается о его приобретении, и тех, кто отдаёт предпочтение аренде. Так, пользователи Ситидрайва в 2025 году провели за рулём каршеринговых автомобилей 1,7 млрд минут — это 33 века непрерывных поездок.

«Общий пробег составил 563 млн километров. Такого расстояния хватит, чтобы 14 тысяч раз объехать Землю по экватору или добраться до Марса и обратно», — рассказали в Сбере.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

СберАвто запустил сервис подбора авто с помощью искусственного интеллекта