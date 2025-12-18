В Китае появится новый автобренд: известны первые подробности

Тизер машины новой марки уже представлен.

© Kosmera

В первых числах января 2026 года состоится мировая премьера нового китайского автобренда. Дебют автомобиля под названием Kosmera состоится на Международной выставке технологий и электроники (CES).

В анонсе презентации загадочный автопроизводитель из Поднебесной опубликовал затемнённое изображение своей первой модели. По очертаниям это четырёхдверный седан или лифтбек с большим передним свесом и мускулистыми задними крыльями.

О самом бренде Kosmera пока известно минимум. Как выяснил «Рамблер/авто», марка принадлежит Xing Chen Future Automotive Technology Co Ltd, название которой мало о чём говорит. Компания базируется в Гонконге и была основана чуть больше месяца назад – 10 ноября. Само название зарегистрировано 3 декабря текущего года и пока является единственной маркой в активе компании.

Ждать подробностей о новом китайском проекте осталось недолго. Международная выставка CES-2026 пройдёт с 6 по 9 января 2026 года в Лас-Вегасе.

Новый китайский автобренд выходит на российский рынок