Эксперты СберАвто назвали самые популярные автомобили Skoda в России

СберАвто проанализировали онлайн-покупки автомобилей чешской марки на платформе и выяснили, какие модели пользуются наибольшим спросом, сколько готовы платить покупатели и в каких регионах бренд наиболее востребован.

В 2025 году чешская марка Skoda отметила 130 лет со дня своего основания. Сегодня автомобили этого бренда продолжают пользоваться большим спросом и в России. В честь юбилея эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), изучили, какие модели Škoda наиболее популярны у отечественных водителей.

Абсолютными лидерами спроса в России являются Skoda Octavia и Rapid — на эти модели приходится около 75% всех онлайн-покупок автомобилей бренда. В топ популярных моделей также вошли Kodiaq, Superb и Fabia.

Средний чек на покупку автомобиля Skoda онлайн через СберАвто в 2025 году составляет 1 млн рублей, а медианный год выпуска приобретённых машин — 2015. Наиболее дорогой покупкой Skoda в 2025 году стал Kodiaq 2024 года выпуска — сумма сделки составила 5,54 млн рублей.

Самые популярные автомобили Skoda в России для покупки онлайн:

Octavia — 995 тыс. рублей (здесь и далее — медианный чек на покупку автомобиля); Rapid — 1 млн рублей; Kodiaq — 2,35 млн рублей; Superb — 1,1 млн рублей; Fabia — 575 тыс. рублей.

Наибольшая доля покупок Skoda зафиксирована в Центральном федеральном округе (43% всех сделок), а лидером среди городов стала Москва, на которую приходится 23% онлайн-покупок бренда. В топ-5 городов, в которых особенно любят автомобили чешской марки, также вошли Санкт-Петербург (7%), Уфа (4%), Екатеринбург (3%) и Самара (3%).

