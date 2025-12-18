Иномарки остаются в такси после 1 марта 2026 года

Власти пошли навстречу таксистам на автомобилях, не соответствующих новым требованиям.

В нашумевший закон о локализации такси в России с 1 марта 2026 года внесена важная поправка. Таксисты на автомобилях иностранного производства смогут и дальше заниматься пассажирскими перевозками.

На заседании в четверг, 18 декабря, депутаты Госдумы РФ утвердили в третьем и окончательном чтении закон в поддержку самозанятых в такси. Как минимум до 2033 года для них будет действовать региональная квота — 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ.

Для того чтобы претендовать на квоту, таксист: 1) должен иметь статус самозанятого; 2) иметь автомобиль в собственности более шести месяцев.

«Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — написал в своём канале в Мax председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь законопроект поступит на одобрение в Совет Федерации, после чего будет передан на подписание президенту России Владимиру Путину.

Закон о локализации такси вступит в силу 1 марта следующего года в большинстве регионов. Отсрочку до 2028 года получили перевозчики в Сибири и Калининграде, а на Дальнем Востоке требование станет обязательным с 2030 года.

